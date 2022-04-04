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Россиянка побывала на Кавказе и раскрыла секреты долголетия местных жителей

Девушка рассказала, что продукты с местных огородов позволяют кавказцам сохранять здоровье

Фото: Globallookpress.com

Российская туристка, побывавшая в туре на Кавказе, выяснила секреты долголетия местных жителей. Своими наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что многие кавказцы до сих пор занимаются сельским хозяйством: пасут стада и засаживают огороды. По мнению туристки, привычный ритм жизни и нахождение в союзе и гармонии с природой позволяет им сохранять оптимизм и жизнерадостность.

«Простая пища, выращенная и приготовленная собственными руками — залог здорового организма. Даже на праздники, когда стол ломится от блюд, еда все равно состоит из простых продуктов с местных огородов и хозяйств», — раскрыла еще один секрет автор блога. Кроме того, девушка заметила, что у многих жителей во дворе находится свой колодец или скважина, а в горных селах воду берут из горных рек.

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Также россиянка заявила, что долгожители крайне редко выезжают за пределы своих сел. Девушка считает, что горцы предпочитают не изматывать организм сменой климата в поездках, стрессами и загрязненным воздухом мегаполисов. Помимо прочего, туристка обратила внимание на то, что жители кавказских республик относятся к своей работе с любовью.

«Вы бы видели, с каким удовольствием нас обслуживали ребята в кафе или за прилавками. Все улыбались, благодарили за покупки. Мне показалось, что народ Кавказа очень любит свою землю и благодарен ей за возможность жить и работать», — добавила путешественница.

Ранее в марте россиянам назвали оптимальную стоимость туров на Кавказ. Так, тур выходного дня в Северную Осетию-Аланию обойдется от 20,6 тысячи рублей на двоих — трансферы, питание и проживание в отелях входят в стоимость.

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Дарья Рыбак
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