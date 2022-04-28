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Россиянам захотели разрешить разводить кур и коз на дачах

Депутат Оглоблина предложила разрешить россиянам разводить животных на дачах

Фото: Shutterstock

Депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина захотела в качестве меры поддержки дачников в России разрешить разводить на них кур и коз. Свою позицию она объяснила в разговоре с «Парламентской газетой».

Оглоблина отметила, что на данный момент владельцам участков в садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах (СНТ) запрещено разводить сельскохозяйственных животных.

«Считаю это неправильным. Сейчас в комитете Госдумы по аграрным вопросам мы обсуждаем законодательные изменения, которые бы позволили содержать в СНТ мелких животных, таких как кролики или козы, а также птицу», — предложила Оглоблина.

Ранее россиян предупредили, что на садовом участке нельзя содержать животных, если для конкретного СНТ не указан такой дополнительный вид деятельности. За незаконное разведение кур или коз могут оштрафовать на 10-20 тысяч рублей, или на 0,5-1 процент от кадастровой стоимости участка.

Нина Ташевская
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