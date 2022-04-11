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Среда обитания

Россиян предупредили о штрафах за разведение кур и коз на дачах

«Парламентская газета» сообщила о штрафах в 10-20 тысяч рублей за содержание кур и коз

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В период пандемии коронавируса в России наблюдался всплеск интереса к загородным участкам: многие начали рассматривать дачи как место для организации подсобного хозяйства. Но выращивать на участках можно не все, а за содержание животных на даче могут оштрафовать, сообщает «Парламентская газета».

Как отмечает издание, участки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) и в деревне могут относиться к разным категориям земель, имеющим различные виды разрешенного использования (ВРИ). Так, для выращивания «борщевого набора» хватит и шести соток в СНТ, но для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) с содержанием кур и коз нужны другие земли.

Животноводство возможно в личном подсобном хозяйстве, на участке с жилым домом. Если строительство дома не предусмотрено, то земля должна иметь ВРИ «ведение ЛПХ на полевых участках». На участках ЛПХ разрешается разводить пчел, держать корову, свинью или лошадь. Но построить ферму можно только при образовании крестьянско-фермерского хозяйства.

На садовом участке содержать животных, как правило, нельзя, предупреждает издание. Исключение — если для конкретного СНТ указан такой дополнительный вид разрешенной деятельности. Но такое встречается крайне редко. Штраф за незаконное разведение кур или коз составляет 0,5-1 процента от кадастровой стоимости участка, а если она не определена, то 10-20 тысяч рублей.

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Ранее управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин рассказал, что раньше власти проверяли дачников после жалоб от соседей, но теперь следить за участками будут и беспилотники. Штрафы за выявленные ими нарушения начисляются автоматически и приходят по почте. За попытку сбить дрон назначается штраф в размере 40-50 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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