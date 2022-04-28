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Алиментщик лишился квартиры из-за неуплаты полумиллионного долга

Квартиру неплательщика алиментов с полумиллионным долгом из Красноярска продали на торгах

Фото: Сайганов Александр / Фотобанк Лори

43-летний неплательщик алиментов из Красноярска лишился квартиры из-за долгов, сообщает краевое Главное управление Федеральной службы судебных приставов.

По решению суда мужчина был обязан отдавать половину дохода своей 14-летней дочери. Девочка проживает в малообеспеченной семье с матерью и бабушкой, у которых проблемы со здоровьем. Однако красноярец не платил деньги и накопил долг более чем в полмиллиона рублей — 570 тысяч рублей.

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Судебный пристав обнаружил, что мужчина владеет квартирой, а также земельным участком с домом. На квартиру наложили арест, однако алиментщик не спешил гасить долги. В результате ее продали на торгах и перечислили часть денег в пользу ребенка, а оставшуюся сумму направили на погашение долгов по коммунальным платежам и кредитам.

Ранее в марте адвокат Андрей Саунин предупреждал, что задолженность по алиментам в три тысячи рублей грозит неплательщику арестом квартиры. Когда размер долга достигнет ее стоимости, то жилье может быть изъято. Кроме того, в случае неуплаты алиментов на сумму, превышающую 10 тысяч рублей, должника могут лишить водительских прав и ограничить ему выезд за границу.

Полина Кислицына
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