Россиян предупредили об опасности потери квартиры за неуплату алиментов

Адвокат Саунин предупредил, что задолженность по алиментам грозит арестом квартиры

Адвокат Андрей Саунин предупредил, что задолженность по алиментам в три тысячи рублей грозит неплательщику арестом квартиры, а если размер долга достигнет ее стоимости, то жилье может быть изъято. О такой опасности он рассказал РИА Новости.

По словам специалиста, россиянин может быть привлечен к обязательным работам, аресту или штрафу, а также к уголовной ответственности. «Если долг накапливается в размере более 10 тысяч рублей, то должника могут лишить водительских прав и ограничить выезд за границу», — сказал он.

Одной из административных мер для неплательщиков является арест имущества, который может быть наложен фактически уже при долге в три тысячи рублей. Адвокат подчеркнул, что такая мера не предполагает выселение жильцов, а лишь запрет на регистрационные действия: должник продолжает жить в квартире, но, к примеру, продать ее не сможет. «При значительных долгах по алиментам, при соразмерности долга стоимости имущества, жилье и вовсе изымается и продается с торгов, чтобы закрыть долг», — сказал Саунин. Он добавил, что если должник владеет долей в квартире, то арест накладывается только на эту часть недвижимого имущества.

При этом специалист отметил, что может быть изъято даже единственное жилье, которое принадлежит должнику, если оно куплено в ипотеку.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян, что в начале ноября перечень доходов для взыскания алиментов был значительно расширен. Теперь в списке будут учитываться стипендии, пособие по безработице, доходы самозанятых, средства, полученные от продажи недвижимости, а также дивиденды, проценты от банковских вкладов и суммы возвращенных налогов.