Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиян предупредили об опасности потери квартиры за неуплату алиментов

Адвокат Саунин предупредил, что задолженность по алиментам грозит арестом квартиры

Фото: Pixabay

Адвокат Андрей Саунин предупредил, что задолженность по алиментам в три тысячи рублей грозит неплательщику арестом квартиры, а если размер долга достигнет ее стоимости, то жилье может быть изъято. О такой опасности он рассказал РИА Новости.

По словам специалиста, россиянин может быть привлечен к обязательным работам, аресту или штрафу, а также к уголовной ответственности. «Если долг накапливается в размере более 10 тысяч рублей, то должника могут лишить водительских прав и ограничить выезд за границу», — сказал он.

Одной из административных мер для неплательщиков является арест имущества, который может быть наложен фактически уже при долге в три тысячи рублей. Адвокат подчеркнул, что такая мера не предполагает выселение жильцов, а лишь запрет на регистрационные действия: должник продолжает жить в квартире, но, к примеру, продать ее не сможет. «При значительных долгах по алиментам, при соразмерности долга стоимости имущества, жилье и вовсе изымается и продается с торгов, чтобы закрыть долг», — сказал Саунин. Он добавил, что если должник владеет долей в квартире, то арест накладывается только на эту часть недвижимого имущества.

При этом специалист отметил, что может быть изъято даже единственное жилье, которое принадлежит должнику, если оно куплено в ипотеку.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян, что в начале ноября перечень доходов для взыскания алиментов был значительно расширен. Теперь в списке будут учитываться стипендии, пособие по безработице, доходы самозанятых, средства, полученные от продажи недвижимости, а также дивиденды, проценты от банковских вкладов и суммы возвращенных налогов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Шольц выступил против резкого эмбарго на российские энергоресурсы
Россиян предупредили об опасности потери квартиры за неуплату алиментов
В России допустили возвращение IT-специалистов
Девушку едва не выгнали из Диснейленда за постыдный наряд
В Китае обвинили США в провокации кризиса на Украине
Россиян предостерегли от покупки акций и валюты
Названы три способа ускорить работу компьютера
Россияне вспомнили о путешествии во времени в стенах Московской консерватории
В Лос-Анджелесе началась церемония «Оскар»
Кардиолог назвала симптомы «слабых сосудов»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.