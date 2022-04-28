Названы самые популярные с начала 2022 года одежда и обувь

Lyst: сапоги бренда Naked Wolfe стали самыми популярными у женщин с начала 2022 года

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду и обувь с начала 2022 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Так, самым частым запросом женской аудитории в первом квартале текущего года стали сапоги гонконгского бренда Naked Wolfe. При этом на втором и третьем местах оказались угги высотой до щиколотки UGG Classic ultra mini boot и мини-юбка итальянской марки Miu Miu. Кроме того, в десятку лидеров вошли кроссовки New Balance 327 и туфли на платформе Valentino Garavani Tan-go.

В то же время у мужчин наибольшим спросом пользовались кроссовки New Balance P550 Aimé Leon Dore, наплечная сумка Prada треугольной формы и куртка The North Face 1996 Retro Nuptse.

Чтобы найти самые популярные предметы гардероба в мире, алгоритмы платформы Lyst фильтруют более восьми миллионов товаров, отметили эксперты. Результаты формируются исходя из количества упоминаний в социальных сетях, поисковых запросов и просмотров страниц, а также в зависимости от числа взаимодействий с ассортиментом и продаж в данном приложении.

Ранее в апреле сообщалось, что модный дом Balenciaga был признан первым в рейтинге 20 самых популярных брендов за первый квартал 2022 года. За указанный период спрос на продукцию марки вырос на 108 процентов, что позволило ей опередить конкурентов, в числе которых бренды Gucci, Louis Vuitton, Prada, Valentino, Dior, Moncler, Bottega Veneta, Fendi и Miu Miu.