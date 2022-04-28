Россияне бросились снимать дома в Подмосковье

Спрос на аренду домов в Подмосковье на майские праздники увеличился в 1,5 раза

Спрос на аренду домов в Подмосковье на период майских праздников вырос в 1,5 раза относительно аналогичного периода в 2021 году. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Авито Недвижимость», сообщает РИА Новости.

Россияне фактически бросились снимать загородное жилье — в апреле 2022 года спрос на подобные объекты вырос на 51 процент. По данным аналитиков в период весенних праздников дома в регионе всегда пользуются спросом, однако на этот раз количество запросов увеличилось из-за сложности в организации зарубежных поездок.

На данный момент в Московской области на рынке аренды выставлены около двух тысяч лотов, в то время как в прошлом году показатель достиг 1,5 тысячи. Аренда в среднем обойдется в 10 тысяч рублей в сутки — на 20-30 процентов больше, чем в обычный период.

Ранее аналитики из «Авито Недвижимость» пришли к выводу, что в апреле 2022 года россияне также бросились снимать дома на майские праздники в Дагестане и Астраханской области — спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в этих двух регионах по сравнению с мартом вырос в 4,2 и 3,2 раза соответственно.