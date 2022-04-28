В Молдавии призвали объединиться с Румынией для защиты от России

Экс-премьер Молдавии Лянкэ призвал объединиться с Румынией в случае угрозы от России

Бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ призвал объединиться с Румынией, если российская армия «подойдет близко к границам страны», передает ТАСС.

По мнению Лянкэ, это позволит защитить Молдавию. «На мой взгляд, единственный сценарий — это объединение. Если Румыния вместе с Кишиневом пойдут на такой шаг, то мы сразу окажемся под зонтом безопасности НАТО и Европейского союза», — пояснил экс-премьер.

Ляэке рассказал, что у него были «такие договоренности» с румынскими властями в 2014 году, когда сложилась «похожая ситуация». «Я не говорю, что это просто [реализовать], но не невозможно», — заключил бывший премьер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. 22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в ходе ее второй фазы нужно обеспечить сухопутный коридор в Крым и «еще один выход к Приднестровью, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». После этого посол России был вызван в МИД Молдавии.