Россиянин убил мать, расчленил тело и спрятал ее голову в лесу

В Мурманске мужчина убил мать, расчленил тело и спрятал ее документы и голову в лесу

В Мурманске 39-летнего местного жителя осудили на 11 лет колонии строгого режима за убийство 61-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Алина Александрович.

По данным следствия, 15 марта прошлого года в полицию обратился мужчина и сообщил об исчезновении матери, с которой он проживал в одной квартире на Зеленой улице. Во время осмотра у него дома стражи порядка нашли внутри дивана шесть пакетов с частями женского тела.

Следователи выяснили, что подсудимый часто ссорился с матерью из-за бытовых вопросов. Во время очередного конфликта он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, твердым предметом семь раз ударил ее по голове и не менее 31 раза по другим частям тела. После того как потерпевшая скончалась, фигурант расчленил ее тело и спрятал ее голову, кисти и личные документы в лесу возле дачного кооператива, расположенного на Планерной улице.

Во время расследования мужчина отрицал причастность к преступлению. По результатам психолого-психиатрической экспертизы его признали вменяемым.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области каннибал убил мать и питался частями ее тела, спрятанного на балконе.