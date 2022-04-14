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Российский каннибал убил мать и питался спрятанным на балконе телом

В Златоусте мужчина убил мать, спрятал тело на балконе и питался им

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета России (СКР) разбираются в обстоятельствах гибели пожилой женщины. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает Ura.ru.

По данным издания, зимой в городе Златоуст 25-летний подозреваемый в каннибализме россиянин в ходе ссоры нанес матери удар, от которого она скончалась. После мужчина спрятал ее тело на балконе, периодически отрезал от него ножовкой части и питался ими. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По предварительным данным, все произошло в коммунальной квартире, следователи выясняют, почему никто из соседей не заметил ничего подозрительного.

16 июня 2021 года сообщалось, что каннибал из Испании Альберто Санчес Гомес получил 15 лет тюрьмы за то, что убил мать, расчленил ее и ел по частям вместе со своей собакой.

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Владимир Седов
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