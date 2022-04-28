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США заявили о желании добиваться наказания РФ за приписываемые ей преступления

Госсекретарь Блинкен: США готовы добиваться наказания РФ за приписываемые ей преступления
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sandra Sanders / Reuters

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил о готовности США добиваться наказания РФ за приписываемые ей преступления. Его слова приводит ТАСС.

Соответствующее заявление американский госсекретарь сделал во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. «Мы намерены сделать все, что в наших силах, как бы много времени на это ни потребовалось <...>», — подчеркнул Блинкен.

Ранее госсекретарь США допустил включение России в список спонсоров терроризма. Он пояснил, что возможность применения таких мер изучают юристы.

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Ксения Назарова
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