США заявили о желании добиваться наказания РФ за приписываемые ей преступления

Госсекретарь Блинкен: США готовы добиваться наказания РФ за приписываемые ей преступления

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил о готовности США добиваться наказания РФ за приписываемые ей преступления. Его слова приводит ТАСС.

Соответствующее заявление американский госсекретарь сделал во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. «Мы намерены сделать все, что в наших силах, как бы много времени на это ни потребовалось <...>», — подчеркнул Блинкен.

Ранее госсекретарь США допустил включение России в список спонсоров терроризма. Он пояснил, что возможность применения таких мер изучают юристы.