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Летчик Ярошенко ответил на вопрос о перевозке наркотиков

Летчик Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики
Константин Ярошенко

Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Вернувшийся из заключения в США летчик Константин Ярошенко заявил, что ему не предлагали перевозить наркотики в Либерии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того», — объяснил он.

Летчик уточнил, что он поехал в Либерию не для переговоров, а с целью осмотра самолета.

Российский летчик Константин Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к двадцати годам лишения свободы.

Обмен летчика на студента из Техаса Тревора Рида, который отбывал в мордовской колонии девятилетний срок за нападение на полицейских в состоянии алкогольного опьянения, состоялся 27 апреля 2022 года.

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Никита Абрамов
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