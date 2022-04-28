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Экологи обеспокоились будущим природы России

WWF обеспокоился будущим природы России и раскритиковал снижение экологического контроля

Фото: Frank Molter / DPA / Globallookpress.com

Всемирный фонд дикой природы (WWF) раскритиковал изменения в российском законодательстве — новые нормы связаны со снижением государственного экологического контроля за деятельностью компаний. Свою позицию WWF объяснил в комментарии «Ленте.ру».

Нормы начали действовать в стране с марта 2022 года. По данным WWF, государство будет меньше контролировать воздействие предприятий на окружающую среду. Специалисты обеспокоились, что в будущем некоторые требования могут полностью отменить.

Экологи призвали заботиться о природе даже в кризисный период и сохранить в законодательстве ряд требований, включая порядок добычи редких животных и растений, запрет на изъятие участков особо охраняемых природных территорий, а также нормы по сохранению лесов и возможность проводить открытые слушания.

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В фонде посчитали, что в условиях ослабления контроля будет видно, как предприниматели относятся к состоянию экологии. «Ответственность за несоблюдение экологического законодательства также предельно важно сохранить в российском законодательстве, чтобы обеспечить баланс между развитием экономики и сохранением природы», — заявили в WWF.

Ранее Совет Федерации одобрил скандальный закон, который до корректировки подразумевал беспрепятственную застройку заповедных территорий, национальных парков и памятников природы. Новые нормы расширят упрощенный порядок строительства некоторых объектов, но не подвергнут разрушению особо охраняемые территории.

Нина Ташевская
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