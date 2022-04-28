Ведущий Первого канала назвал основные поводы для немедленного обращения к врачу

Педиатр Продеус назвал высокую температуру и рвоту у детей поводами для обращения к врачу

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал, в каких случаях ребенка необходимо немедленно показать специалисту. Соответствующий пост был опубликован накануне, 28 апреля, в его Telegram-канале.

Специалист рассказал, что опасным сигналом является повышение температуры тела ребенка до 38 градусов и более. По его словам, такая температура может быть признаком тяжелого заболевания, которое развивается стремительно. Кроме того, как отметил Продеус, высокая температура у детей младшего возраста может вызывать такое опасное состояние, как фебрильные судороги.

Среди основных поводов для обращения к врачу он также назвал диарею и рвоту. Педиатр объяснил, что оба этих состояния постепенно приводят к обезвоживанию. «Организм при этом теряет не только воду, но и соли, крайне важные для его нормального функционирования», — уточнил Продеус и добавил, что обезвоживание у детей развивается гораздо быстрее, чем у взрослых.

Показать ребенка врачу необходимо и в том случае, когда он жалуется на острую боль, отметил педиатр. «Если у вас ребенок в возрасте до года, о боли будет говорить его беспокойное поведение и длительный плач, когда никакие привычные способы не помогают успокоить малыша», — написал Продеус.

Еще одним поводом для обращения за медицинской помощью он назвал травму. При этом, как уточнил Продеус, ребенка следует показать врачу, даже если жалоб на боль нет. «Травма может иметь отложенные и весьма опасные последствия», — предупредил он.

Ранее Продеус в программе «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, какой продукт снижает риск возникновения рака. По его словам, таким свойством обладает гранат.