Генсек ООН оценил вероятность реформирования Совбеза

Гутерриш заявил, что не верит в реформу Совета Безопасности ООН в ближайшее время

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш оценил вероятность реформирования Совета Безопасности (СБ). По его словам, в ближайшее время это едва ли произойдет, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наступлении момента истины в международных отношениях. Он предположил, что в ближайшее время миру предстоит решить, будет ли человечество следовать Уставу ООН или позволит установиться диктату отдельной стороны с группой сателлитов.

Глава внешнеполитического ведомства также высказал мысль о том, что Совбезу ООН в процессе реформирования важно избавиться от главного недостатка в виде засилья западных стран.