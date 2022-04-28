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Застройщики стали отказываться от одного типа квартир

Некоторые застройщики стали отказываться от реализации меблированных квартир

Фото: Viktor Pogontsev / Globallookpress.com

Некоторые российские застройщики стали отказываться от реализации квартир с мебелью. Изменения связаны с подорожанием сырья для производства и перебоями в поставках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным сервиса «ЦИАН.Аналитика», в середине апреля 2022 года группа компаний «ПИК» перестала реализовывать объекты с мебелью. Хотя в начале 2021 года подобный тип квартир можно было приобрести в Москве и Подмосковье. В ГК «Самолет» отметили, что в марте-апреле они на некоторое время останавливали продажу меблированных квартир, однако вскоре вернули лоты на рынок.

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Эксперты отметили, что девелоперам может быть невыгодно продавать квартиры с мебелью и техникой. В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли заявили, что с начала 2022 года себестоимость производства мебели выросла более чем на 10-15 процентов. Однако в компании «Бест-Новострой» отметили, что наличие мебели подняло стоимость жилья на 1-5 процентов.

Ранее специалисты в сфере недвижимости заметили, что у некоторых застройщиков в Москве стали пропадать квартиры с отделкой. Причиной того, что строительные компании начали предлагать меньше жилья этого типа, назвали заметное увеличение стоимости материалов, а также проблемы с поставками.

Нина Ташевская
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