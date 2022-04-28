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В России захотели снизить штрафы для коммунальщиков

Максимальный штраф для коммунальщиков предложили снизить до 100 тысяч рублей

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Правительство в России захотело снизить размер штрафов за нарушения со стороны коммунальных служб. Об этом сообщают «Известия».

В мае 2022 года Госдума рассмотрит в окончательном чтении законопроект, согласно которому в отношении коммунальщиков введут ответственность за перебои в предоставлении услуг жильцам. Ко второму чтению власти предложили ряд поправок — максимальный штраф для компаний за повторные нарушения предложили сократить в два раза до 100 тысяч рублей. Сумму штрафа для должностных лиц захотели понизить с 15 до 10 тысяч рублей.

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Депутат Наталья Костенко отметила, что с помощью законопроекта власти хотят заставить коммунальщиков выполнять свои обязательства. Предложение снизить суммы штрафов она объяснила экономическим положением. «Думаю, это связано с текущей неблагоприятной экономической ситуацией в стране, которая скажется и на ресурсоснабжающих организациях», — пояснила Костенко.

О рассмотрении законопроекта стало известно в ноябре 2021 года. Изначально авторы инициативы захотели штрафовать на 30-50 тысяч рублей те компании, которые, кроме предоставления некачественных услуг, неправомерно отключают воду и электричество. В случае повторного несоблюдения правил сумму штрафа планировали увеличить до 50-200 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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