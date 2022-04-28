Samsung установит в складные смартфоны «опасные» аккумуляторы

The Elec: Samsung сэкономит на производстве складных смартфонов благодаря батареям

Samsung обратилась к китайскому производителю аккумуляторов, чтобы сэкономить на выпуске складных устройств. Об этом сообщает издание The Elec.

Источникам стало известно, что Samsung договорится с китайской компанией Amperex Technology Limited (ATL) о поставке аккумуляторов для складных смартфонов. Корейская компания разорвала контакты с ATL в 2017 году после связанного с аппаратами Galaxy Note 7 скандала. Тогда устройства сняли с продажи из-за риска возгорания девайсов, Samsung обвинила партнера в поставках некачественных батарей.

Журналисты SamMobile назвали поставщика ATL «катастрофическим» и отметили, что при худшем развитии событий установленные в складные девайсы аккумуляторы китайского производителя могут быть опасны. Несмотря на то что Samsung перестала закупать аккумуляторы от ATL для флагманских аппаратов, компания продолжила оснащать бюджетные телефоны серии Galaxy A и M батареями азиатского партнера. Авторы полагают, что благодаря ATL Samsung сэкономит на производстве складных девайсов.

По словам аналитиков The Elec, стоимость аккумулятора составляет около пяти процентов от стоимости производства смартфона. Ожидается, что в 2022 году корейская корпорация может представить смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 3.

Ранее источники The Elec рассказали, что Samsung начнет производить бюджетные телефоны силами китайских компаний Wingtech и Huaqin. Таким образом корпорация сможет сэкономить на выпуске бюджетных устройств.