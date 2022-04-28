Мировой рекордсмен по пирсингу рассказал о жизни с необычной внешностью

Рекорд по пирсингу помог Рольфу Бухгольцу улучшить отношения с окружающими

Житель Германии, признанный мировым рекордсменом в области пирсинга и модификаций тела, рассказал о жизни с необычной внешностью. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Отмечается, что в 2010 году 62-летний ученый-компьютерщик Рольф Бухгольц был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «Самый пирсингованный мужчина в мире», а в 2012-м побил рекорд как «Мужчина с самым большим количеством модификаций тела», что помогло ему улучшить отношения с окружающими. По состоянию на 2022 год немец остается мировым рекордсменом.

Бухгольц имеет 516 модификаций тела, в том числе раздвоенный язык, татуированные глазные яблоки и 278 проколов в области гениталий. Кроме того, под кожей его рук и на голове размещены «гибкие» имплантаты, которые сжимаются при нажатии, а его тело полностью покрыто татуировками. Помимо этого, ранее мужчина вживлял в кончики пальцев магниты, но удалил их ввиду неудобства. «iPad также применяют магниты для включения и выключения, поэтому он часто выключался, когда я его использовал», — объяснил рекордсмен.

Герой материала признался, что люди стали лучше к нему относиться, после того как он попал в Книгу рекордов. «Я знаменит, и люди находят это интересным», — комментирует мужчина. Однако несмотря на общественное признание, ученый-компьютерщик заявляет, что никогда не преследовал цели побить мировые рекорды.

Ранее в январе филиппинка, чье тело полностью покрыто татуировками, пожаловалась на неадекватную реакцию окружающих на ее внешний вид. Она рассказала, что однажды из-за нестандартной внешности ей пришлось пережить сеанс экзорцизма в общественном транспорте. «Мне хорошо запомнился случай, когда при виде моих тату находившийся в автобусе священник вскинул руки к небу и принялся выкрикивать молитвы, чтобы изгнать из меня дьявола. Более того, он заставлял других пассажиров постоянно произносить цитаты из библии для защиты от бесов», — вспомнила женщина.