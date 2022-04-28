Тренер ПСЖ предсказал срыв трансфера Мбаппе в «Реал»

Тренер ПСЖ Почеттино заявил, что Килиан Мбаппе не перейдет летом в «Реал»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о своем будущем в клубе и шансах на сохранение в команде нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Goal.

50-летний специалист заявил о стопроцентной вероятности срыва трансфера Мбаппе в «Реал» нынешним летом. «Это по моим ощущениям. Ситуация на сегодняшний день. Конечно, это футбол, и случиться может всякое», — подчеркнул аргентинец. Кроме прогноза по переходу футболиста он также предсказал, что продолжит руководить командой в следующем сезоне.

Контракт Мбаппе с парижанами истечет 30 июня. 5 апреля журналист Даниэль Риоло сообщил, что 23-летний форвард принял решение продолжить выступления за ПСЖ.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро.