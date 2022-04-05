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Спорт

Стало известно о решении Мбаппе остаться в ПСЖ

Журналист Даниэль Риоло сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе решил остаться в ПСЖ

Фото: Globallookpress.com

Стало известно о решении нападающего Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен». Об этом RMC Sport сообщил журналист Даниэль Риоло.

«Никто мне не поверит, но он останется», — заявил он, отметив, что 23-летний футболист ждет окончания сезона, чтобы объявить о своем решении.

4 апреля Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в ПСЖ. «Я еще не определился с будущим, все это знают», — рассказал футболист и подчеркнул, что если бы он принял решение, то уже объявил бы об этом. Мбаппе также заметил, что может подписать новый контракт с французской командой.

13 марта журналист Marca Рамон Альварес сообщил, что Мбаппе заключил контракт с мадридским «Реалом» 30 января. Однако позже эту информацию опровергли.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с французской командой рассчитан до июня 2022 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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