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Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что может подписать новый контракт с командой

Фото: Rit Heize / globallookpress.com

Нападающий Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter.

«Я еще не определился с будущим, все это знают. Я размышляю, появились новые данные, много других нюансов, которые нужно учесть», — рассказал футболист. Мбаппе подчеркнул, что если бы он принял решение, то уже объявил бы об этом. Нападающий также заметил, что может подписать новый контракт с французской командой.

13 марта журналист Marca Рамон Альварес сообщил, что Мбаппе заключил контракт с мадридским «Реалом» 30 января. Однако позже эту информацию опровергли.

24 февраля стало известно, что Мбаппе вновь отказался продлевать контракт с ПСЖ. Футболисту обещали контракт на два года с возможностью зарабатывать 100 миллионов евро в год. Также в соглашении было отмечено, что ПСЖ будет конкурентоспособным в еврокубках. Несмотря на это, Мбаппе не принимает предложения команды.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года. По оценке портала Transfermarkt, Мбаппе является самым дорогим игроком в мире. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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