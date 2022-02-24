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Спорт

Мбаппе вновь отказался продлевать контракт с ПСЖ

Мбаппе вновь отклонил предложение ПСЖ о продлении контракта и намерен перейти в «Реал»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вновь отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Marca.

Мбаппе отклонил очередное предложение команды о подписании нового соглашения. Футболисту обещали контракт на два года с возможностью зарабатывать более 90 миллионов евро до уплаты налогов. Также в соглашении было отмечено, что ПСЖ будет конкурентоспособным в еврокубках. Несмотря на это, Мбаппе не принимает предложения команды.

На прошлой неделе стороны встречались, чтобы обсудить условия сделки. ПСЖ не оставляет попыток удержать французского нападающего. Руководство клуба рассчитывает, что он выступит на чемпионате мира-2022 в Катаре в статусе их футболиста. Мадридский «Реал», в который намерен перейти Мбаппе, с уважением относится к профессионализму игрока и верит, что решение будет принято в скором времени. Отмечается, что в испанском клубе футболист будет зарабатывать меньше, чем в ПСЖ.

В декабре Мбаппе уклончиво прокомментировал свое будущее. Француз отказался от конкретного ответа на вопрос о возможном переходе в «Реал». Мбаппе заявил, что в любом случае будет выступать в топ-клубе.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.

Дарья Коршунова
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