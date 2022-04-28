Последствия удара ВСУ «Точкой-У» по Херсону показали на видео

«Известия» показали на видео последствия удара ВСУ по Херсону ракетой «Точка-У»

«Известия»

Корреспондент газеты «Известия» Иван Литомин показал последствия удара ракетой «Точка-У», которая была выпущена со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по Херсону.

После того, как ракета была сбита, ее осколки разлетелись в радиусе около 100 метров в районе улицы Перекопской. «Осколки разлетались здесь с огромной силой», — констатировал журналист. В одном из зданий все стекла выбило взрывной волной. «Это самый центр города, где линия фронта отброшена уже на десятки километров», — подчеркнул Литомин. При этом атака произошла, когда людей на улицах не было.

Вечером 27 апреля ВСУ выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У». Сообщалось, что рядом с телецентром прогремела серия мощных взрывов. Целью было здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил России, отмечали «Известия».