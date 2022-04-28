Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рогозин прокомментировал снижение выручки подрядчика Пентагона из-за России

Рогозин оценил снижение выручки компании Raytheon из-за отсутствия продаж в России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram прокомментировал снижение на 750 миллионов долларов прогноза годовой выручки одного из крупнейших подрядчиков Пентагона, компании Raytheon, которое произойдет из-за отсутствия доступа к российскому рынку.

В публикации Reuters, на которую сослался руководитель госкорпорации, сообщается, в частности, что снижение выручки американской компании «связано исключительно с прямыми и косвенными продажами, которые больше не разрешены из-за глобальных санкций, введенных против России».

«При условии окончания работ в рамках программ импортонезависимости, теперь эти деньги смогут получить российские поставщики. Но соответствующие выводы должны быть сделаны», — оценил ситуацию Рогозин, напомнив, что в настоящее время Raytheon активно участвует в поставках вооружений на Украину.

Согласно Reuters, основная выручка Raytheon в России (1,1 процента от общей выручки американского оборонного концерна) приходила из авиастроительной отрасли.

В апреле Reuters сообщило, что Соединенные Штаты столкнулись с трудностями при производстве комплектующих для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger, которые должны быть отправлены в качестве военной помощи Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Байден захотел выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
В доме рэпера A$AP Rocky нашли оружие после его ареста по делу о стрельбе
Hyundai опроверг слова российского министра о работе в России
Туристу запретили въезд на Бали из-за танца голышом на священной горе
В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
Экономика США сократилась
Прибыль «Макдоналдса» упала после закрытия ресторанов в России
В Москве силовики задержали налоговика после обысков в инспекции №29
ОБСЕ объявила о скором закрытии мониторинговой миссии на Украине
Российские космонавты вышли в открытый космос ради европейского манипулятора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.