Сотрудники Росгвардии обнаружили 230 противодесантных мин под Херсоном

Под Херсоном сотрудники Росгвардии уничтожили 230 противодесантных мин ВСУ

В Херсонской области росгвардейцы уничтожили 230 противодесантных мин, подготовленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) к установке. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По данным ведомства, при разведке местности силовики обнаружили два плавающих транспортера ПТС-2, в одном из которых находились мины. Уничтожив эти боеприпасы безопасным способом, бойцы Росгвардии предотвратили возможную гибель мирного населения и использование мин в отношении российской войск.