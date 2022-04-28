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Сотрудники Росгвардии обнаружили 230 противодесантных мин под Херсоном

Под Херсоном сотрудники Росгвардии уничтожили 230 противодесантных мин ВСУ

Фото: РИА Новости

В Херсонской области росгвардейцы уничтожили 230 противодесантных мин, подготовленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) к установке. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По данным ведомства, при разведке местности силовики обнаружили два плавающих транспортера ПТС-2, в одном из которых находились мины. Уничтожив эти боеприпасы безопасным способом, бойцы Росгвардии предотвратили возможную гибель мирного населения и использование мин в отношении российской войск.

Елизавета Новикова
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