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Росгвардейцы обнаружили склад артиллерийских боеприпасов под Херсоном

Под Херсоном Росгвардия обнаружила и уничтожила склад артиллерийских боеприпасов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Херсонской области росгвардейцы обнаружили склад артиллерийских боеприпасов. Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, во время проведения поисковых мероприятий силовики нашли брошенный арсенал, в котором находилось более 500 ракет от РСЗО «Ураган», 500 снарядов калибра 152 миллиметра, более 12 тысяч снарядов к установке ЗУ-23 и 600 мин калибра 120 миллиметров. Все боеприпасы были уничтожены безопасным способом.

18 апреля сообщалось, что бойцы Росгвардии изъяли боеприпасы у военных ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. В ходе проверки в одном из населенных пунктов Харьковской области спецназовцы изъяли переносной зенитный ракетный комплекс, девять автоматов АК-74, восемь единиц охотничьего оружия, а также патроны.

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Елизавета Новикова
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