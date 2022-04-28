Полицейские задержали двух россиянок за создание притона с проститутками

В Сергиевом Посаде задержали двух женщин-сутенеров, организовавших притон в бывшей сауне

В Сергиевом Посаде полицейские задержали двух местных жительниц 54 и 58 лет, подозреваемых в организации занятий проституцией. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, сутенеры арендовали помещение бывшей сауны на проспекте Красной Армии, находили проституток, обеспечивали их клиентами и брали за это часть денег. В притоне полицейские задержали 49-летнюю уроженку одной из стран Западной Африки и 44-летнюю гражданку одной из республик ближнего зарубежья, оказывающих услуги интимного характера, в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении.

Во время обысков в здании бывшей сауны полицейские изъяли тетради с записями, деньги и телефоны. В отношении организаторов незаконного бизнеса возбудили дело. На время следствия им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали сутенеров, организовавших притон с девочками-подростками.