ФСБ задержала организовавших притон с подростками сутенеров

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали сутенеров, организовавших притон с подростками

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали двух мужчин и двух женщин, организовавших притон с проститутками-подростками. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, с февраля по апрель 2022 года несколько девочек в возрасте от 15 до 17 лет оказывали за деньги сексуальные услуги клиентам по разным адресам. Работали они под покровительством четырех сутенеров, в отношении которых после задержания было возбуждено дело по статье 240 («Вовлечение в занятие проституцией, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетних») УК РФ.

Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и помещении в СИЗО. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В январе сообщалось, что в Екатеринбурге осудили на два года экс-полицейского, помогавшего банде сутенеров. Он был оперуполномоченным по особо важным делам свердловского полицейского главка и одновременно «крышевал» группировку местных криминальных авторитетов, которые занимались организацией проституции.