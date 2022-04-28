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Женщина отрастила бороду во время пандемии и показала новую внешность

Metro: канадка Женевьева Валланкур перестала брить бороду и показала густые волосы на лице
Gennevieve

Gennevieve. Кадр: Caters News Agency

Канадка Женевьева Валланкур перестала брить бороду во время пандемии COVID-19 и показала новую внешность. Соответствующий материал приводит издание Metro.

По словам жительницы Онтарио, густая растительность стала появляться на лице, после того как ей исполнилось 16 лет. Героиня материала призналась, что она была вынуждена каждый день избавляться от быстро отраставших волос. «Я очень стыдилась своей бороды. Из-за нее надо мной издевались в школе. Дети говорили мне побриться или спрашивали, знаю ли я, как это делается», — пожаловалась 34-летняя канадка.

Впоследствии медики обнаружили у Валланкур синдром поликистозных яичников (СПКЯ), который привел к набору веса и повлиял на рост волос на лице. «Когда мне поставили диагноз, я, с одной стороны, почувствовала облегчение, потому что поняла, с чем мне теперь бороться. С другой — начала терять надежду стать матерью, поскольку данное заболевание — одна из главных причин бесплодия у женщин», — подчеркнула она.

Однако во время пандемии COVID-19 канадка решила больше не брить бороду и усы и полностью принять свою внешность. Кроме того, у Валланкур родился сын, и она захотела стать ему примером. «Я не смогла бы научить его любить каждую частичку себя, если бы не делала то же самое», — заключила героиня материала, которая завела страницу в соцсетях, чтобы демонстрировать растительность на лице.

В августе 2021 года блогерша с никнеймом thatgirlsare с густой растительностью на лице рассказала, что перестала бриться в юности и обрела славу в соцсетях. Видео, на которых девушка демонстрирует свое лицо с бородой и усами, становятся вирусными и набирают десятки тысяч просмотров. «У меня синдром поликистозных яичников, из-за которого мой организм производит много мужских гормонов, вызывающих повышенную растительность на теле», — рассказала о себе она.

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Алина Гостева
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