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В России открылась посвященная особенным детям фотовыставка

В Сириусе открылась фотовыставка, посвященная особенным российским детям

Фото: пресс-служба проекта «Ничего особенного»

Специальная фотовыставка, посвященная особенным детям, открылась в рамках проекта «Ничего особенного» на федеральной территории «Сириус». Как уточняет ТАСС, в фотопроекте приняли участие 20 детей из 12 регионов России.

Героями выставки стали дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами, которые ведут активную общественную и творческую жизнь, являясь игроками команд Федерации адаптивного хоккея.

Агентство указывает, что проект был реализован Федерацией адаптивного хоккея при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. «Такие проекты объединяют всех, кто живет с нами рядом, независимо от возраста и состояния здоровья, и позволяют становиться нашему обществу более инклюзивным», — подчеркнула гендиректор Фонда Тимченко Мария Морозова, комментируя выставку.

Отмечается, что фотопроект «Ничего особенного» создан с целью рассказать истории детей и привлечь внимание к проблемам интеграции людей с особенностями развития в существующие сферы жизни.

Ранее сообщалось, что в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Тинчурина в Казани состоялась премьера первого в мире инклюзивного беби-спектакля «Менә сиңа куш кулым» («Вот и вышел человечек»).

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Варвара Кошечкина
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