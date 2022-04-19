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В Татарстане состоялся первый в мире инклюзивный беби-спектакль

В Казани состоялся инклюзивный спектакль для детей в возрасте от двух до семи лет

Фото: Пресс-служба Тинчуринского театра

В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Тинчурина в Казани состоялась премьера первого в мире инклюзивного беби-спектакля «Менә сиңа куш кулым» («Вот и вышел человечек»). Об этом сообщает «Татар-информ».

Постановка, режиссером которой выступил Алмаз Садриев, является музыкальным представлением для детей в возрасте от двух до семи лет. Она создана в формате социального театра. По его словам, миссия спектакля, в котором участвуют артисты с ограниченными возможностями, — это формирование у детей толерантности и расширение их представлений о мире.

«Через историю мы хотим приобщить маленьких зрителей и их родителей к представлению о мире, где нет деления на "нормальных" и "особенных" людей, — пояснил режиссер. — Спектакль имеет захватывающую для детей концепцию: при помощи разных звуков, мелодий мы даем понимание того, что все люди разные и каждый воспринимает мир по-своему».

Отмечается, что сюжет постановки разворачивается вокруг музыканта, у которого нет кистей рук. При этом он сочиняет и исполняет музыку на «воображаемом, несуществующем» инструменте.

Ранее сообщалось, что с 8 по 17 апреля в Чебоксарах прошел XVI Международный балетный фестиваль. Мероприятие посетили более пяти тысяч человек. Площадкой фестиваля стал Чувашский государственный театр оперы и балета. 

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Валентина Процкова
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