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Психолог назвал способ перестать злиться на начальника

Психолог Эдельштейн заявил, что деструктивные чувства снижают качество жизни

Фото: Unsplash

Психолог и кандидат наук Майкл Р. Эдельштейн рассказал, как поменять отношение к стрессовым ситуациям при помощи мышления. В статье для Psychology Today он назвал способ, как перестать злиться на начальника, а также преодолевать другие тревожные моменты в жизни при помощи психологической практики.

По словам Эдельштейна, частые негативные события провоцируют возникновение деструктивных эмоций, например чувства вины или обиды, а также приводят к стрессовым состояниям и даже депрессии. Все это ухудшает качество жизни и снижает психологический комфорт. Чтобы избежать неадекватных эмоциональных реакций, он советует поменять мышление и личное восприятие.

Психолог выделяет три типа распространенных ситуаций, которые чаще всего вызывают у его пациентов беспокойство и стресс. Во-первых, это попытка получить одобрение со стороны и преуспеть — в противном случае, человек ощущает себя неудачником. Во-вторых, желание доброго и дружелюбного отношения со стороны. При этом, если поведение окружающих не соответствует ожидаемому, то, помимо обиды, возникает гнев и враждебность к миру. Третья ситуация, которая деструктивно влияет на жизнь многих людей — требование всеобщей справедливости от мира. При столкновении с любыми проблемами и неудачами, как отмечает психолог, такие люди быстро скатываются в депрессивные состояния и зависимости.

По мнению Эдельштейна, именно несоответствие личных ожиданий с реальным поведением окружающих является главной причиной разрушающих эмоций у многих людей. Вместо того чтобы позволить ситуации испортить себе настроение и жизнь, он советует прибегать к эффективной методике по изменению восприятия подобных событий.

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Каждый раз, когда человек сталкивается с несправедливой, по его мнению, ситуацией, психолог советует разделять внутренние ожидания от действий других и реальное положение дел. Например, если начальник просит задержаться на работе, что идет вразрез с вашими планами, Эдельштейн советует воздержаться от фраз по типу: «он должен быть более внимательным», «мой начальник несправедливый», «он гнилой человек» и подобные. Психолог настоятельно рекомендует подвергнуть сомнению такие иррациональные высказывания и осознать, что поступки других не обязаны соответствовать вашим представлениям, а негодование и обида никак не помогут в достижении целей.

«Важно уяснить, что вы не управляете вселенной и не можете контролировать других людей, которые обладают свободой выбора и волей. Люди делают то, что считают нужным в данный момент, а внутреннее осуждение только разъедает вашу личность и приводит к стрессу», — объяснил он.

Психолог рекомендует избавиться от установок вроде «должен», «обязан», «нужно» и прочих. «Стремитесь избавиться от требовательности. Когда вы добьете желаемого, что останется? Безусловное принятие себя, других и условий своей жизни», — заключил он.

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Елена Матвиенко
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