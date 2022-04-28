Ракетный удар ВСУ по телебашне в Херсоне попал на видео

Telegram-канал Baza опубликовал момент удара украинских войск по телевышке в Херсоне

В сети появились кадры ракетного удара «Точка-У» по телебашне в Херсоне. Видео в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На записи видно, как снаряд летит по направлению к телевышке. Предположительно, на кадрах также видна работа системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по центру Херсона тремя ракетами «Точка-У», две из которых были сбиты. В результате удара телебашня не пострадала, однако на какое-то время перестали работать российские каналы. Позднее их трансляция возобновилась.