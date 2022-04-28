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США впервые опубликовали видео с устроившими теракт 11 сентября

CBS: США опубликовали видео с террористами, причастными к событиям 11 сентября 2001

США впервые опубликовали видео, снятое перед терактом 11 сентября 2001 года, совершенным террористами «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Нью-Йорке. Ролик опубликовали на YouTube американского телеканала CBS.

По информации телеканала, запись получена британской полицией через две недели после теракта 11 сентября, однако все эти годы ее не обнародовали. На видео попали террористы Наваф Аль-Хазми и Халид Аль-Мидхар, угнавшие самолеты, которые впоследствии врезались в здания Всемирного торгового центра.

Отмечается, что указанный ролик был снят на вечеринке в квартире членов террористической группировки в Сан-Диего в феврале 2000-го. Гости ужина сидят за столом с мясными блюдами. На кадрах также запечатлен саудовский подданный Омар аль-Баюми, подозреваемый в причастности к организации терактов.

Ранее стало известно, что после терактов 11 сентября предводитель экстремистов Усама бен Ладан планировал серию нападений на США с использованием частных самолетов и диверсии на американских железных дорогах. Отмечается, что он не ожидал, что Вашингтон начнет войну в Афганистане после атак на башни-близнецы.

3 сентября президент США Джо Байден подписал указ, предписывающий рассекретить отдельные материалы расследования, которые имеют отношение к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года.

Виктория Кондратьева
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