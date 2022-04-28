Аудитория «ВКонтакте» достигла рекорда

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги первого квартала 2022 года

Крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги подвела итоги первого квартала 2022 года. О результатах стало известно из пресс-релиза соцсети.

Согласно подсчетам соцсети, в начале года количество российских пользователей в месяц составило 73,4 миллиона. Из них 47,2 миллиона ежедневно пользуется ресурсом. Помимо этого, отмечается, что в марте месячная аудитория «ВКонтакте» по всему миру достигла рекордных показателей в 100,4 миллиона юзеров.

Данные показывают и развитие платформы «VK Видео». В марте платформа достигла рекорда в 2,45 миллиарда ежедневных просмотров. Также заметен прирост аудитории в разделе «Клипы» — в среднем короткие видеоролики смотрели 471 миллион раз в сутки, что на 111 процентов больше, чем в этом же отрезке времени за 2021 год. Также месячная аудитория увеличилась в разделе мини-приложений и составила 41,8 миллиона активных пользователей.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» запускает масштабную программу поддержки авторов с других площадок — они получат бесплатное продвижение на платформе. Принять участие в акции могут авторы, которые перешли во «ВКонтакте» или возобновили свою деятельность в соцсети с 1 марта 2022 года.