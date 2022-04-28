Россиянам раскрыли способ вернуть красоту и блеск волосам после зимы

Профессор Кутушов: ломкость волос возникает из-за болезней щитовидной железы и иных причин

Профессор, токсиколог Михаил Кутушов и эксперт в сфере омоложения Юлия Чуприкова в беседе с «Лентой.ру» раскрыли, как волосы реагируют на смену погоды и изменения в организме. После зимы, по их словам, организм истощается, не в лучшем состоянии находятся и волосы, однако существуют несколько способов вернуть им блеск и красоту.

Профессор обратил особое внимание россиян на то, что ломкость волос возникает не только из-за неблагоприятной экологической обстановки, погоды и плохого ухода, но и из-за иных причин: дефицита витаминов и болезни щитовидной железы.

Стресс и болезни

«Перестройка организма с началом нового сезона, как стресс, пагубно влияет на организм. Тело тратит много энергии, истощается», — рассказала Юлия Чуприкова, добавив, что потеря волосами красоты является индикатором слабого здоровья. Во время стресса, по ее словам, замедляется циркуляция крови, и питание к корням волос перестает поступать: так создается эффект тугой резиновой шапочки, давящей на голову.

«Протестировать себя на стресс можно легко, — говорит эксперт в сфере красоты. — Ущипните себя за кожу головы. Если складочка не создается пальцами, значит, сейчас ваш организм напряжен».

Михаил Кутушов обратил внимание, что волосы меняются после таких значительных событий для организма, как роды, серьезные болезни, наступление старости.

Витамины в помощь

Токсиколог посоветовал проверить показатели в организме основных витаминов и минералов: особенно D3, В7, В12, ферритина, цинка и меди, общего белка.

«Следует проверить состояние щитовидной железы — ТТГ, Т3, Т4, антитела к ТПО и ТГ, УЗИ ЩЖ, — отметил эксперт. — После COVID-19 взлетают антитела или проявляется гипотериоз, из-за чего также могут страдать волосы».

Для подержания здоровья волос профессор посоветовал применять все, что может улучшить местную микроциркуляцию: массаж головы, расчесывание щеткой.

Массаж улучшит кровоток

Юлия Чуприкова рассказала, как делать массаж, используя каждую технику поочередно по 30 секунд.

Массаж от лба к макушке. Расположите пальцы обеих рук на лбу, на границе роста волос, и продвигайтесь к макушке, совершая легкие надавливающие и круговые движения (спиралевидные). Задержитесь и сильнее промассируйте те зоны, в которых ощущаете болезненность Массаж затылочной зоны. Расположите пальцы обеих рук на затылочной зоне и продвигайтесь вниз к шее, совершая легкие надавливающие и круговые движения. Задержитесь и сильнее промассируйте те зоны, в которых чувствуете болезненность Боковой захват. Захватите волосы у корней с двух сторон головы, на несколько сантиметров выше ушей, чувствуя движение скальпа и немного натягивая волосы по направлению к макушке. Задержитесь в этом положении. Немного наклоните голову вперед, чтобы усилить натяжение волос и кожи, и выполняйте круговые движения руками по часовой стрелке и против часовой стрелки. Выполнять массаж регулярно, пока не почувствуете, что ткани головы стали более подвижными. Юлия Чуприкова

Ранее профессор Михаил Кутушов рассказал, как ломкие нездоровые волосы могут сигнализировать о начавшемся в организме онкологическом процессе.