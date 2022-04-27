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Россиянам рассказали о предвещающем рак состоянии волос

Профессор Михаил Кутушов назвал ломкость волос возможным предвестником рака

Фото: Darya Ogurtsova / Unsplash

Токсиколог Михаил Кутушов рассказал россиянам, что волосы реагируют на все изменения во внутренних органах и во внешней среде. В беседе с «Лентой.ру» профессор отметил, что ломкость волос может быть предвестником рака.

«После родов, при раке и в старости волосы ломкие, сухие и не укладываются в прическу, — пояснил профессор Кутушов. — К старости волосы начинают расти в носу, ушах, они топорщатся, резко утолщаются. Такие волосы можно назвать "дикими" и по их наличию или появлению определить начало старения организма».

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Михаил Кутушов добавил, что плохое состояние волос может говорить о зарождении онкологического заболевания. «У корня волосы гибкие и анизотропные, у кончиков — ломкие и жесткие, потому что уже находятся в твердокристаллическом состоянии. Если разрезать волос поперек, то мы увидим его спиральную структуру. И по ней можно ставить диагнозы», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Для поддержания здоровья волос токсиколог посоветовал исключить из рациона сахар, глютен, и, желательно, кофе. Михаил Кутушов добавил, что волосы должны получать достаточное количество витаминов и минералов: особенно D3, В7, В12, ферритин, цинк и медь.

Недавно стало известно, что в моду вернулось окрашивание волос, популярное в 1990-х годах. Речь идет о золотистом блонде, который предпочитала актриса Памела Андерсон.

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Вера Владзиевская
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