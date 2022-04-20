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Популярное в 1990-х годах окрашивание волос вновь вернулось в моду

Bustle: колорист Керти заявила, что блонд как у Памелы Андерсон вновь вернулся в моду
Памела Андерсон

Памела Андерсон. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Колорист и специалист по наращиванию волос Жаклин Керти из США заявила, что популярное в 1990-х годах окрашивание вновь вернулось в моду. Соответствующую информацию приводит издание Bustle.

Речь идет о золотистом блонде, который предпочитала Памела Андерсон. «Это более смелый и яркий тон, не тот, к которому мы привыкли», — уточнила эксперт, добавив, что упомянутый оттенок требует тщательного ухода. Кроме того, по ее словам, данное окрашивание является одной из самых вредных парикмахерских услуг, поэтому американка порекомендовала начинать процедуру с тестирования на нескольких прядях.

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Также Керти отметила, что указанный оттенок оказался в тренде в рамках масштабного возвращения моды 1990-х. Кроме того, интерес к соответствующему цвету также возник благодаря популярности видео под хештегом #PamCore в социальной сети TikTok, в которых пользователи копируют стиль Памелы Андерсон.

Среди других звезд, которые выбирали подобный блонд, — певица Гвен Стефани, супермодель Клаудия Шиффер и актриса Гвинет Пэлтроу. При этом на данный момент упомянутый оттенок можно заметить у певиц Билли Айлиш и Доджи Кэт.

Ранее в апреле звездная стилистка и директор британской компании ColorProof Эрика Конан дала советы по выбору подходящего цвета и техники при окрашивании волос. По мнению специалистки, перед проведением процедуры в первую очередь необходимо задуматься о том, каким образом придется впоследствии ухаживать за волосами. Так, в случае отсутствия возможности часто посещать салон красоты для поддержания свежего вида прически лучше отказаться от однотонного окрашивания в пользу мелирования или лессировки.

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Дарья Шляпужникова
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