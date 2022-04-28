Экономика США сократилась в первом квартале 2022 года на 1,4 процента в годовом исчислении

Экономика США сократилась в первом квартале 2022 года впервые с начала рецессии, вызванной пандемией два года назад. ВВП снизился на 1,4 процента в годовом исчислении, сообщает Associated Press.

В последнем квартале 2021 года американская экономика выросла на 6,9 процента. При этом слабые показатели первого квартала 2022 года не означают, что в ближайшее время экономику ждет рецессия — большинство экономистов прогнозируют восстановление в квартале с апреля по июнь, так как устойчивый рост найма и заработной платы должен положительно сказаться на динамике.

В пользу дальнейшего роста говорят и стабильные расходы домохозяйств и компаний: в январе-марте предприятия и потребители увеличили расходы на 3,7 процента в годовом выражении. Ожидается, что ВВП будет расти, даже несмотря на планы ФРС повышать ставку для борьбы с инфляцией. Рост в первом квартале сдерживался медленным пополнением запасов товаров в магазинах и на складах, а также резким падением экспорта. Опасения вызывает инфляция, вызванная резким скачком цен на газ и продукты питания, и новые пандемийные ограничения в Китае.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедление глобального роста до 3,6 процента в 2022 году, в то время как в 2021 году рост составил 6,1 процента. Рынок труда в США остается устойчивым, а уровень безработицы упал до рекордного низких показателей.

МВФ также ожидает в 2022 году сокращение российской экономики. Согласно прогнозам, ВВП упадет на 8,5 процента, тогда как раньше ожидался рост на 2,3 процента. Негативный эффект на российскую экономику в будущем окажут жесткие санкции, в том числе потеря некоторыми крупными банками доступа к SWIFT, нефтяное эмбарго отдельных стран и заморозка части активов Центрального банка.