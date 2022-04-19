Оценено будущее российской экономики

МВФ спрогнозировал сокращение ВВП России на 8,5 процента в 2022 году

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз роста российской экономики в 2022 году. Теперь вместо роста ВВП на 2,3 процента ожидается снижение на 8,5 процента, следует из доклада фонда.

Согласно оценкам МВФ, в 2023 году ВВП России тоже сократится на 2,3 процента, тогда как раньше фонд прогнозировал рост на 2,1 процента. Негативный эффект на российскую экономику в будущем окажут жесткие санкции, в том числе потеря некоторыми крупными банками доступа к SWIFT, нефтяное эмбарго отдельных стран и заморозка части активов Центрального банка.

Иностранные компании начали уходить из страны, что усложнит работу таких отраслей, как авиация, финансы, IT и сельское хозяйство. «Финансовая изоляция и потеря доверия инвесторов приведут к значительному падению частных инвестиций и потребления, это лишь частично компенсируется бюджетными расходами», — отмечается в докладе. МВФ также снизил ожидания по глобальному экономическому росту: до 3,5 процента в 2022 и 2023 годах, что на 0,8 и 0,2 процентных пункта ниже январских прогнозов.

Ранее, 18 апреля, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что санкции в основном отразились на финансовом рынке и в скором времени начнут сказываться и на реальных секторах экономики. По ее оценкам, Россия столкнется с проблемами из-за ограничения на импорт и трудностями в логистике внешней торговли. Глава регулятора отметила, что во втором-третьем кварталах экономику ждет период «структурной трансформации».