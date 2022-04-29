105-летний мужчина назвал любимый горячий напиток причиной своего долголетия

WLAX: 105-летний Рейнольдс Томтер из Пиджен-Фоллс назвал кофе секретом своего долголетия

Житель США отметил 105-й день рождения и назвал причиной долголетия любимый горячий напиток, который пьет каждый день. Об этом сообщает WLAX.

105-летний житель городка Пиджен-Фоллс в штате Висконсин Рейнольдс Томтер считает, что прожил так долго, потому что всю жизнь регулярно пил кофе. Вторым секретом своего долголетия мужчина назвал общение с друзьями.

Томтер родился 27 апреля 1917 года, был участником Второй мировой войны, а после занимался бизнесом. Он до сих пор старается занять целый день домашними делами и прогулками на свежем возрасте. Очередной день рождения ветерана стал большим событием для Пиджен-Фоллс, население которого составляет 411 человек. «Все вокруг меня поздравляют и говорят что-то приятное. Так что не бойтесь дожить до таких лет!» — пошутил 105-летний долгожитель.

Родные устроили вечеринку для Томтера в местном ресторане, куда его пришли поздравить не только близкие, но и многие жители городка. В Пиджен-Фоллс очень ценят именинника за то, что он является одним из самых добрых и позитивных местных жителей, а услышать ругательство от ветерана можно только в том случае, если проигрывает его любимая команда по американскому футболу Green Bay Packers.

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