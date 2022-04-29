Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

105-летний мужчина назвал любимый горячий напиток причиной своего долголетия

WLAX: 105-летний Рейнольдс Томтер из Пиджен-Фоллс назвал кофе секретом своего долголетия

Кадр: FOX 9

Житель США отметил 105-й день рождения и назвал причиной долголетия любимый горячий напиток, который пьет каждый день. Об этом сообщает WLAX.

105-летний житель городка Пиджен-Фоллс в штате Висконсин Рейнольдс Томтер считает, что прожил так долго, потому что всю жизнь регулярно пил кофе. Вторым секретом своего долголетия мужчина назвал общение с друзьями.

Томтер родился 27 апреля 1917 года, был участником Второй мировой войны, а после занимался бизнесом. Он до сих пор старается занять целый день домашними делами и прогулками на свежем возрасте. Очередной день рождения ветерана стал большим событием для Пиджен-Фоллс, население которого составляет 411 человек. «Все вокруг меня поздравляют и говорят что-то приятное. Так что не бойтесь дожить до таких лет!» — пошутил 105-летний долгожитель.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

Родные устроили вечеринку для Томтера в местном ресторане, куда его пришли поздравить не только близкие, но и многие жители городка. В Пиджен-Фоллс очень ценят именинника за то, что он является одним из самых добрых и позитивных местных жителей, а услышать ругательство от ветерана можно только в том случае, если проигрывает его любимая команда по американскому футболу Green Bay Packers.

Ранее сообщалось, что Книга рекордов Гиннесса признала старейшим человеком в мире Люсиль Рэндон. Возраст французской монахини составляет 118 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В ДНР по подозрению в шпионаже задержали сотрудника СММ ОБСЕ
Еще одна авиакомпания запустила прямые рейсы из России в Анталью
Минобороны опубликовало видео со взятым в плен британским наемником
В РФС раскрыли сценарии развития футбола в стране
Россиян предостерегли от покупки долларов
В Киргизии назначили нового главу МИД
Российский стилист перечислила главные тренды лета
Музыкант в Москве выстрелил в соседа за мнение о новой песне
Дочь Болдуина сообщила о страданиях актера после выстрела на съемках «Ржавчины»
105-летний мужчина назвал любимый горячий напиток причиной своего долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.