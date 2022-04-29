Россия запретила въезд ряду представителей Исландии, Норвегии и Гренландии

Россия запретила въезд ряду политиков из Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарер

Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов в ответ на аналогичные меры перечисленных стран. Об этом сообщает МИД РФ.

В стоп-лист внесли девять политиков из Исландии, 16 — из Норвегии, трех — из Гренландии и трех — с Фарер. В МИД пояснили, что въезд запрещен некоторым парламентариям, членам правительств, представителям деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторым общественным деятелям, «активно продвигающим антироссийскую риторику и участвующим в формировании и проведении политики, направленной против нашей страны».

27 апреля Россия ввела персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента. По информации ведомства, попавшие под санкции несколько сотен парламентариев в настоящий момент «способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании».