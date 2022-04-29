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Россия запретила въезд ряду представителей Исландии, Норвегии и Гренландии

Россия запретила въезд ряду политиков из Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарер

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов в ответ на аналогичные меры перечисленных стран. Об этом сообщает МИД РФ.

В стоп-лист внесли девять политиков из Исландии, 16 — из Норвегии, трех — из Гренландии и трех — с Фарер. В МИД пояснили, что въезд запрещен некоторым парламентариям, членам правительств, представителям деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторым общественным деятелям, «активно продвигающим антироссийскую риторику и участвующим в формировании и проведении политики, направленной против нашей страны».

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Виктория Кондратьева
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