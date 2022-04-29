Франция рассказала о введении санкций против российской нефти в ближайшее время

В МИД Франции заявили о скором введении новых санкций ЕС против российской нефти

Франция ожидает, что скоро страны Евросоюза решатся на введение новых санкций в отношении России, в том числе на ограничения на продажу нефти. Как заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр, это может произойти в ближайшее время. Об этом пишет издание Le Progres.

Шестой пакет санкций ЕС против России может быть принят уже на следующей неделе, рассказала она.

Из-за того что европейские трейдеры уже отказываются от покупок нефти у российских госкомпаний, а также в связи с трендом на снижение переработки внутри страны, Россия сократила среднесуточную добычу нефти в апреле на фоне западных санкций на 8,7 процента по сравнению с уровнем марта — до 1,37 миллиона тонн. При этом экспорт нефти из России вырос на 8,8 процента относительно марта за счет сокращения переработки.