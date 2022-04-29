Алиев поддержал территориальную целостность Украины

Президент Азербайджана Алиев заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но считает недопустимой избирательность принципов международного права. Главу государства цитирует «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Баку открыто поддерживает территориальную целостность республики и «не прячется за деревом». «Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией», — добавил он.

Президент Азербайджана подчеркнул, что принципы международного права нельзя искажать из-за «политического превосходства». По его словам, международное общество открыто поддерживало территориальную целостность Украины и Грузии, но в ситуации с Азербайджаном выступило за мирный договор с Арменией.

«Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли? Мы старались добиться этого 17 лет и убедились, что это невозможно. Потом мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился агрессор. Армения уже стала угрожать нам новой войной», — заявил он.

Алиев отметил, что «за счет своей мощи» Азербайджан создал «новые реалии», благодаря чему те, кто называл Карабах армянским, сейчас считает его азербайджанским.

Ранее Азербайджан призвал Армению признать его территориальную целостность. По словам помощника Алиева Хикмета Гаджиева, процесс демаркации границы между двумя странами может начаться в ближайшем будущем.

В начале 1990-х Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о независимости от Азербайджана. Баку попытался силой вернуть регион. В результате в 1994 году стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось. В сентябре 2020 года случилось очередное обострение, в результате которого Азербайджан вернул себе часть утраченных территорий.