Азербайджан призвал Армению признать его территориальную целостность

Азербайджан заявил, что ждет от Армении признания его целостности и суверенитета

Баку призвал Ереван признать территориальную целостность Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

«Основной посыл Азербайджана к Армении — признание территориальной целостности и суверенитета. Готова ли Армения к этому? Мы готовы», — сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил важность решения вопроса о демаркации границы между двумя странами. «Мы уже получаем определенные сигналы, что этот процесс начнется в ближайшем будущем», — заявил Гаджиев.

По его словам, Азербайджан предлагает «интегрированную модель Южного Кавказа». «В настоящее время регион очень фрагментирован, поэтому нам необходимо налаживать больше связей и контактов между людьми», — заявил Гаджиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Баку без обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть территорию силой. Стороны заключили перемирие в 1994 году, но оно неоднократно нарушалось. Последнее обострение началось в сентябре 2020 года. По итогам 44-дневной войны Азербайджан вернул себе часть утраченных территорий.