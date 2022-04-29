Дирижер Юрий Башмет получил звание Героя Труда России

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет получил звание Героя Труда России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Путин постановил присвоить звание Героя Труда пятерым российским деятелям, в том числе знаменитому дирижеру. Башмета наградили за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Ранее стало известно, что Путин дал гражданство исполнительнице русского шансона из Испании. Паспорт получила певица Маричель Родес.