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Юрий Башмет получил звание Героя Труда России

Дирижер Юрий Башмет получил звание Героя Труда России

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет получил звание Героя Труда России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Путин постановил присвоить звание Героя Труда пятерым российским деятелям, в том числе знаменитому дирижеру. Башмета наградили за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Ранее стало известно, что Путин дал гражданство исполнительнице русского шансона из Испании. Паспорт получила певица Маричель Родес.

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Сергей Равин
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