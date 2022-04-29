Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили об отсутствии попыток прорыва со стороны военных на «Азовстали»

Басурин заявил об отсутствии попыток прорыва со стороны украинских военных на «Азовстали»

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Украинские военные, заблокированные на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, не пытаются прорваться с территории завода. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин сообщил в эфире «Первого канала».

Отвечая на соответствующий вопрос, Басурин высказался об отсутствии попыток прорыва окружения со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев намерен вести переговоры по эвакуации людей с «Азовстали». По словам главы республики, Украина готова к «немедленному воплощению достигнутых договоренностей».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Северная Корея начала «полным ходом» готовиться к ядерным испытаниям
В России предложили путешествовать по-новому
Российского студента осудили на семь лет за подготовку нападения на вуз
Доктор Мясников дал советы по защите от смертельно опасного заболевания
Совфед раскритиковал предложения Украины по переговорам с Россией
Психологи попросили родителей избегать шутливых разговоров о разводе с детьми
Рост цен в Европе поставил абсолютный рекорд
Москвичи резко заинтересовались одним типом квартир
Российского тренера заподозрили в домогательствах к 13-летней спортсменке
Представитель «Талибана» начал работу в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.