В ДНР заявили об отсутствии попыток прорыва со стороны военных на «Азовстали»

Басурин заявил об отсутствии попыток прорыва со стороны украинских военных на «Азовстали»

Украинские военные, заблокированные на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, не пытаются прорваться с территории завода. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин сообщил в эфире «Первого канала».

Отвечая на соответствующий вопрос, Басурин высказался об отсутствии попыток прорыва окружения со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев намерен вести переговоры по эвакуации людей с «Азовстали». По словам главы республики, Украина готова к «немедленному воплощению достигнутых договоренностей».