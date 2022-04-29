Родителей принесшего в школу муляж бомбы подростка оштрафовали в Томске

В Томске оштрафовали родителей подростка, который хотел взорвать «бомбу» в школе

В Томске оштрафовали родителей подростка, который принес в школу подозрительный предмет, похожий на бомбу. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Томской области.

По данным ведомства, после того как школьник 14 апреля принес в учебное заведение на Иркутском тракте муляж, в полицию поступило сообщение от заместителя директора школы о том, что учащийся принес подозрительное устройство.

Правоохранители немедленно выехали на место происшествия, информация о возможной угрозе жизни и здоровью учащихся и сотрудников школы не подтвердилась. Но, изучив ситуацию, полицейские оштрафовали родителей подростка по статье КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».

По данным KP.RU, школьник хотел «взорвать» устройство перед лицом одноклассницы, с которой поссорился за три дня до этого. Муляж он смастерил по видеоурокам в интернете.

