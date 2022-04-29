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Женщина рассказала об уборке по семь часов в день для удовольствия

The Sun: британка Аманда Кларк назвала своим хобби уборку по семь часов в день

Фото: Anton / Unsplash

Британская домохозяйка Аманда Кларк рассказала, что каждый день убирается по пять-семь часов, и назвала это занятие своим хобби. Об этом сообщает The Sun.

По словам женщины, уборка приносит ей удовольствие и делает ее счастливой. Она напоминает ей о матери, которая очень гордилась своим домом и всегда тщательно следила за чистотой. Кларк призналась, что в детстве часами наводила порядок в своей спальне, даже если ее не просили.

Когда британка обзавелась семьей и собственным домом, то стала каждый день тратить семь часов на уборку. Со временем она усовершенствовала свой распорядок дня, и теперь уборка занимает у нее около пяти часов.

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«Каждый день я встаю в полседьмого, включаю посудомоечную и стиральную машины, запускаю робот-пылесос, а также вручную прохожусь с пылесосом по всему дому сверху донизу», — рассказала она. Затем Кларк ставит таймер для 15-минутной уборки каждой из десяти комнат.

Каждые две недели она делает семичасовую генеральную уборку, наводит порядок в холодильнике, разбирается в кладовой и моет те места, куда не могут добраться швабра и пылесос. Британка все маркирует и делает собственные спреи для помещений и ароматический воск.

«Моя самая любимая работа — развешивать белье во дворе. Я просто люблю это делать и получаю от этого огромное удовольствие», — говорит она. Единственное, что она недолюбливает, — это моменты, когда нужно снимать белье с веревки и гладить его.

Ранее сообщалось, что вдова из английского графства Вустер после смерти мужа внезапно узнала, что у него было пугающее хобби. Выяснилось, что мужчина тайно собирал коллекцию чучел животных.

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Рузанна Акмалтдинова
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